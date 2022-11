Univerza v Ljubljani je ob podpori partnerjev v projektu SI4CARE ustanovila multidisciplinarni raziskovalno-razvojni center za socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje. V centru bodo spodbujali aktiven in strateški pristop k področju družbenega razvoja in se spopadali z izzivi, kot je nadpovprečno hitra rast starajočega se prebivalstva.