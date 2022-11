WHO: Letošnja zima za milijone Ukrajincev boj za preživetje Dnevnik Letošnja zima bo za milijone ljudi v Ukrajini življenjsko nevarna, je danes v Kijevu opozoril regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge. WHO je od začetka vojne v Ukrajini zabeležila več kot 700 napadov na...

