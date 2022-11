V petek so morali zvečer ob 21.17 koprski policisti posredovati na lokalni cesti nad avtokampom Lucija v Portorožu, kjer je ležal 41-letni moški, ki je sicer doma iz Maribora. Bil je tako močno pod vplivom alkohola, da je ležal na cesti in se kljub večkratnim ukazom policistov ni hotel odstraniti s ceste, zato so zoper njega odredili pridržanje. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog, so sporočili koprski policisti.