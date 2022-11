V občini Juršinci so se pomerili trije županski kandidati – Alojz Herga, Vesna Krampelj, Robert Horvat Volivci so podprli Roberta Horvata. Z nami je delil občutke in želje za mandat: “Pričakovali smo, da bo rezultat tesen, nekaj procentov v plus, ali minus, eventuelno drugi krog, a se je dobro izšlo. Ta trenutek so občutki dobri, saj smo dobili tudi dobro ekipo, imamo krasen občinski svet devetih svetnikov, ki bodo vsi odgovorno delali za občino, ne glede na levo ali desno stran.” Več v prispevku.