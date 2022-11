Razmere v ruskem ujetništvu slabše kot v Auschwitzu, lomijo roke in noge #vŽivo SiOL.net 272. dan vojne v Ukrajini. Ukrajinski župan Melitopola Ivan Fedorov ima podrobna poročila o dogajanju v njegovem mestu. Kot je dejal, so bili prebivalci, ki so izražali podporo Ukrajini, ugrabljeni in mučeni, ujetniki pa so bili vrnjeni podhranjeni in ranjeni. Eden od izpuščeni ujetnikov mu je dejal, da so bile razmere v ruskem ujetništvu slabše kot v Auschwitzu. Zapornikom lomijo roke in noge.

