Zelenski: Prosim, varčujte z elektriko, ker je nimamo dovolj #vŽivo SiOL.net 272. dan vojne v Ukrajini. "Varčujte z elektriko," je sinoči prebivalce in podjetja pozval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Še posebej težke razmere so v Kijevu. Ruske sile so sinoči izvedle nove napade v regiji Harkov, kjer je bilo ranjenih več civilistov.

Sorodno









Omenjeni Ukrajina

Volodimir Zelenski Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Zoran Janković

Ana Roš

Bojan Šrot

Anže Logar