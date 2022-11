Med žrtvami potresa na Javi večinoma šolarji 24ur.com Indonezijski reševalci še vedno iščejo morebitne preživele po ponedeljkovem potresu z magnitudo 5,6 na zahodu otoka Java. Žarišče potresa je bilo na globini deset kilometrov, potres pa je sprožil številne plazove in poškodoval na tisoče stavb in domov. Do sedaj so potrdili najmanj 162 smrtnih žrtev, med njimi so večinoma otroci, ki so bili v času potresa v šolah. Na štiri težko dostopna območja, ...

