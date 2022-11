Po novem največ dva županska mandata zapored? Nekateri bodo župani vsaj 32 let! Reporter V Sloveniji je visok nivo zaupanja v volilni sistem, ugotavljajo opazovalci Sveta Evrope (SE), ki so spremljali potek nedeljskih volitev. Po njihovem mnenju so nedeljske volitve potekale zgledno, ob čemer pa menijo, da so še možnosti izboljšav. Priporočaj

Sorodno















Omenjeni Robert Golob Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Zoran Janković

Ana Roš

Bojan Šrot

Goran Dragić