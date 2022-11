Chicago našel način za prekinitev zmagovitega niza Bostona 24ur.com Košarkarji Chicago Bulls, katerih barve v severnoameriški košarkarski ligi NBA zastopa tudi slovenski zvezdnik Goran Dragić, so poskrbeli za odmevno zmago. Biki so v domači dvorani United Center slavili zmago proti Boston Celtics s 121:107, s katero so obenem zaustavili zmagoviti niz devetih tekem najboljše ekipe prvenstva NBA ta čas.

