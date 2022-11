Neverjeten niz zmag New Jerseyja se nadaljuje 24ur.com V severnoameriški hokejski ligi NHL so odigrali deset tekem. Hokejisti New Jersey Devils so na domačem ledu s 5:2 premagali Edmonton Oilers in vpisali 13. zaporedno zmago, skupno pa 16. v sezoni. Boston Bruins ostajajo vodilna ekipa atlantske skupine, tokrat so bili na gostovanju s 5:3 boljši od Tampa Bay Lightning.

