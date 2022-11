Nič o mladih brez mladih: Nacionalni program za mladino Študent Foto: pondsaksit iz iStock Pripravljena so bila regijska posvetovanja, ki so na sistematičen način vključila mlade in ključne deležnike v mladinskem sektorju v proces sooblikovanja Resolucije o Nacionalnem programu za mladino. Urad Republike Slovenije za mladino jij je z mladinsko mrežo MaMa pripravil v sklopu Evropskega leta mladih. »Nič o mladih brez mladih« se imenujejo mladinske politike, ki so...

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Goran Dragić

Janez Janša

Zoran Janković

Ana Roš