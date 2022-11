Napadalec na LGBTQ klub v ZDA obtožen umorov in zločinov iz sovraštva 24ur.com Tožilci so proti 22-letnemu Andersonu Leeju Aldrichu v ponedeljek vložili obtožnico zaradi petih umorov in zločinov iz sovraštva, potem ko je v soboto zvečer v Colorado Springsu z orožjem napadel LGBTQ klub. Ubil je pet ljudi, 17 jih je ranil, več huje, osem pa se jih je v kaosu poškodovalo.

