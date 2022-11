Ukrajina se pripravlja na ostro zimo, medtem ko ruski napadi hromijo elektrarne 24ur.com Potem ko so ruski napadi ohromili energetsko zmogljivost Ukrajine, se Ukrajinci na številnih območjih pripravljajo na zimo z malo ali brez električne energije, tudi v prestolnici Kijev, kjer so temperature že padle pod ledišče. Milijoni Ukrajincev bodo tako najverjetneje živeli z izpadi elektrike vsaj do konca marca.

Sorodno