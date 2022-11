Zakaj se vse tekme zavlečejo čez 100 minut? RTV Slovenija Nova nogometna realnost: dolgi sodnikovi podaljški in tekme, daljše od 100 minut. Katar – Ekvador je imel 10 minut dodatka, Anglija – Iran 27 minut (!), Nizozemska – Senegal 13 minut in ZDA – Wales 14 minut in pol.

