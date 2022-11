Zaradi grožnje z bombo izpraznili sodno palačo v Ljubljani Primorske novice V sodni palači v Ljubljani so danes prejeli anonimni klic, da je v prostorih sodišča podtaknjena bomba. Policisti so zavarovali in izpraznili prostore ter opravili pregled stavbe. Sodišče je bilo zaradi izrednega dogodka zaprto do okoli 10.30, zdaj pa ponovno posluje, piše na spletni strani okrožnega sodišča.

