Evropski poslanci bodo prekinili vezi z iranskimi predstavniki in institucijami, je včeraj na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta sporočila predsednica Roberta Metsola. Odločitev o prekinitvi stikov s predstavniki in institucijami Irana je namreč odgovor na sankcije, ki jih je Teheran konec oktobra uvedel proti več institucijam in posameznikom iz Evropske unije, med drugim proti vrsti evrops ...