Kot so zapisali, je bil duhovnik za krivega na prvostopenjskem sodišču spoznan januarja letos, višje sodišče pa je sodbo, ki je tako postala pravnomočna, potrdilo konec avgusta. Kakšno kazen je dobil Zrim, na škofiji niso navedli, mu pa do izteka kazni, ki mu jo je naložilo sodišče, velja tudi naložena kazen cerkvenega sodišča v Ljubljani, so sporočili. Po pisanju Dnevnika, so sojenje Zrimu na mur ...