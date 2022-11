Besedna zveza “fake news” zadnja leta v slovenskih medijih vse bolj pogosta Lokalec.si Raziskava družbe za spremljanje in analizo medijev Press Cliping je pokazala, da se besedna zveza “fake news” v slovenskih medijih pojavila vse bolj pogosto. Koliko se med vsemi objavljenimi novicami pojavlja lažnih, pa ni znano, so sporočili iz družbe. Omenjena besedna zveza, ki v slovenskem jeziku označuje lažne novice, se je po analizi omenjene družbe med januarjem 2018 in letošnjim septembrom ...

Sorodno