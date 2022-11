Zaključek leta za Žana Luka Zelka Maribor24.si Mariborčan Žan Luka Zelko je na evropskem prvenstvu v olimpijskem jadralnem razredu ilca 7, ki je potekalo v francoskem Hyeresu, zasedel 23. mesto v odprti konkurenci. View this post on Instagram A post shared by Zan Luka Zelko (@zelkozanluka)

Po 11 regatah je osvojil 160 točk. Zmagal je Ciprčan Pavlos Kontides (35), tretji na olimpijskih igrah v Londonu 2012 ...

