Xiaomi in Telekom Slovenije podprla Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan SiOL.net November je mesec ozaveščanja o raku pri moških, v ta namen pa sta Xiaomi in Telekom Slovenije Slovenskemu onkološkemu društvu za moške OnkoMan predala donacijo v višini 5.000 evrov. Donacijo so predsedniku društva Mateju Pečovniku predali Goran Mudrovčić, direktor Xiaomija za Hrvaško in Slovenijo, ter Aleš Drenški, direktor Prodaje pri Telekomu Slovenije in sodelavec Telekoma Slovenije Jože Rovta...

Omenjeni Hrvaška

Mobitel

Telekom Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Klemen Boštjančič

Janez Janša

Matjaž Han

Borut Pahor