Danska in Tunizija ponudili prvo tekmo brez zadetkov na prvenstvu 24ur.com Obračune v skupini D sta odprli reprezentanci Danske in Tunizije. Prvi so bili v vlogi favorita, a, kot je že pokazal predhodni dvoboj v skupini C med Argentino in Savdsko Arabijo, presenečenja na svetovnem prvenstvu nikoli niso izključena. Obe reprezentanci sta si v prvih 45 minutah pripravili po eno lepo priložnost, izid pa je ostal nespremenjen tudi do konca tekme (0:0).

