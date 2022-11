“To, kar je storila poslanka Mojca Šetinc Pašek, je bilo izredno ponižujoče,” je dejal poslanec SDS Janez Magyar, ki prihaja iz gospodarskega okolja in verjame v dostojanstveno obnašanje in dobro ime, za katerega pravi, da ga je poslanka v ponedeljek na seji nezaslišano skušala onečastiti. Čeprav je poslanka dobila opomin, pa Magyar pravi, da bodo sledile pravne posledice in da od tega ne bo odsto ...