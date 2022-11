V Ljubljani zmanjšujejo porabo električne energije, lučke bodo gorele skrajšan čas SiOL.net Zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanja energije za ogrevanje sta v zadnjem obdobju pomembni tematiki, predvsem v času energetske krize in draginje. "S tem namenom smo do zdaj izvedli že številne energetske sanacije objektov (celovite ali delne) ter prenovo in regulacijo javne razsvetljave, ki zagotavlja ustrezne vidne pogoje ob pravem času na pravem mestu," so zapisali na ljubljanski ...

