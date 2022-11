Jadrolinija je trenutno prekinila ali že odpovedala kar 14 trajektnih in katamaranskih linij, zato so nekateri otoki, kot so Vis, Lastovo ter manjši otoki na območju Zadra in Šibenika, odrezani od celine. Na Hrvaškem morje zaliva obalo, piha močan veter in pada sneg, poročajo hrvaški mediji in objavljajo posnetke divjanja vetra, dežja in morja.