Podpisana pogodba za nov policijski helikopter v višini dobrih 14,4 milijona evrov Primorske novice Na ministrstvu za notranje zadeve so danes podpisali pogodbo za dobavo tretjega večnamenskega transportnega helikopterja Leonardo AW169. Skupna vrednost pogodbe znaša 14.408.532 evrov z DDV, kar zajema vrednost helikopterja z usposabljanjem osebja in vzdrževanjem, so zapisali.

