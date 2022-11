ZZB NOB kritičen do glasovanja Slovenije proti osnutku resolucije o nacizmu in neonacizmu v ZN-u RTV Slovenija ZZB NOB Slovenije je na predsednika republike Boruta Pahorja in zunanjo ministrico Tanjo Fajon naslovil pismo, v katerem je kritiziral glasovanje Slovenije proti osnutku resolucije o boju proti nacizmu, neonacizmu in drugim podobnim praksam.

Sorodno