Avstralci so grozili z novo senzacijo, Francozi so jih hitro umirili 24ur.com Skupina D je po šokantnem porazu Argentine proti Savdski Arabiji v večerni tekmi ponudila spopad favorizirane Francije in Avstralije. Po zadetku Craiga Goodwina (9.) in vodstvu Avstralcev, so Francozi hitro odgovorili preko Adriena Rabiota (27.) in Olivierja Girouda (32.) in ob polčasu vodili 2:1.