Obsojenke in pripornice iz Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ig so se pridružile dolgoletnim prostovoljkam UNICEF-a Slovenija in ustvarile UNICEF-ove punčke iz cunj, ki pomagajo reševati otroška življenja. Posebno sodelovanje je bilo namenjeno spodbujanju kreativnosti, kompetenc in družbene odgovornosti zaprtih oseb. Dobrodelne punčke so na ogled v Državnem zboru in na www.punckeizcunj.si. ...