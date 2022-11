“Njegove ambicije glede Hrvaške so omejene na to, da bo avgusta mesec dni križaril po Jadranu in da se srečamo na večerji” – Zorana Milanovića šal Viktorja Orbana, z zemljevidom Velike Madžarske, nasmejal topnews.si Madžarski premier Viktor Orban se je po nedeljski nogometni tekmi Madžarske proti Grčiji, na kateri se je pojavil z navijaškim šalom z zemljevidom Velike Madžarske, znašel na udaru številnih kritik. Razburjenje je med drugim povzročil v Romuniji, Srbiji in Ukrajini, medtem ko se je hrvaški predsednik Zoran Milanović potezi smejal. Na šalu, ki ga je […]...

