V Mariboru na prehodu za pešce izsilil prednost, povzročil nesrečo in pobegnil Maribor24.si Včeraj, 22. novembra 2022, se je ob 18.00 uri na prehodu za pešce v naselju Maribor, Gosposvetska cesta 44, zgodila prometna nesreča III. kategorije, v kateri sta bila udeležena peška in neznan voznik osebnega vozila temnejše barve, karavan ali limuzina izvedbe. Do nesreče je prišlo zaradi izsiljevanja prednosti na prehodu za pešce neznanega voznika. “Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče ...

