Kaj obiskati na Slovenskem knjižnem sejmu? Študent Slovenski knjižni sejem 2022 Foto: SKS on knjizni sejem Začel se je že 38. Slovenski knjižni sejem, ki se je letos vrnil na »kraj zločina«, na svoje izvorno mesto, Gospodarsko razstavišče. Trajal bo vse do 28. novembra, hibridno pa ga boste lahko obiskali do 4. decembra. Spremljevalni program je zelo pester, poleg stalne prodajne ponudbe se bodo zvrstili številni dogodki. Izbrali smo jih nekaj, […]...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Janez Janša

Rudolf Maister

Jurica Golemac