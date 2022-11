Cristiano Ronaldo ne bo več igra v rdečem dresu Manchestra Maribor24.si Nogometni klub Manchester United in portugalski reprezentant Cristiano Ronaldo sta se sporazumno razšla, je sporočil angleški klub. “Klub se mu zahvaljuje za prispevek v njegovih dveh etapah na Old Traffordu. Dosegel je 145 golov na 346 tekmah. Njemu in družini želi vse najboljše v prihodnosti,” je Manchester United zapisal v sporočilu za javnost. “Vsi pri Manchester Unitedu ostajajo osredotočeni ...

