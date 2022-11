Po podatkih uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je ob 18.28 na Vojkovi cesti v Velenju zaradi obilnih padavin, podtalnica zalila kletno stanovanje. Gasilci PGD Velenje so pregledali kraj dogodka in na kraju pustili sesalec za vodo. Ob 20.09 se je na Ljubljanski cesti v Velenju sprožil zemeljski plaz. Gasilci PGD Velenje in Bevče so zavarovali kraj dogodka, pokrili plaz s folijo in p ...