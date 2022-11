Rekorden 24. Slovenski festival vin, kdo so zmagovalci? Lokalec.si Že 24. Slovenski festival vin, najprestižnejši dogodek s področja kulture pitja vina, ki je potekal 17. in 18. novembra v Cankarjevem domu, se je uspešno zaključil. V letošnjem letu je tradicionalen novembrski dogodek obiskalo rekordno število obiskovalcev – prek 3.000 ljubiteljev žlahtne kapljice in vseh, ki so kakorkoli povezani s področjem vina. Na dogodku je tokrat sodelovalo več kot 120 razs ...

Omenjeni Hrvaška

Italija

Ljubljana

Makedonija

Španija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Janez Janša

Rudolf Maister

Jurica Golemac