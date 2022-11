Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL izgubili tretjič zaporedoma. Kralje so na domačem ledu premagali gostje z atlantske obale ZDA, New York Rangers, ki so slavili z izidom 5:3. Slovenski as Anže Kopitar se ni vpisal med strelce, je pa asistiral pri dveh zadetkih kraljev.



