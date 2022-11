“Veliko mojih kolegov, sploh v Informativnem programu, se je javno izpostavilo v prid spremembi, torej glasovanju ZA novi zakon. Obsedela bom na drugi strani čolna. V koristnost in splošno dobrobit novega zakona namreč NE verjamem. Z njim bomo dobili novo vodstvo, to že. A to je daleč premalo,” pove dolgoletna novinarka RTV Rosvita Pesek in pojasni, zakaj bo na referendumu glasovala proti novemu z ...