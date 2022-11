Hoška Magna v ponedeljek vendarle nadaljuje proizvodnjo Maribor24.si Delavci Magnine hoške lakirnice se v ponedeljek vračajo na delo, potem ko so bili od začetka septembra na čakanju, so za STA potrdili v omenjenem slovenskem podjetju avstrijsko-kanadske avtomobilske multinacionalke. V času božično-novoletnih praznikov odhajajo na kolektivni dopust, ali se bodo po njih spet vrnili na delo, pa za zdaj še ni jasno. Magna je najprej napovedala, da proizvodnje do konca...

