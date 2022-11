Zagorelo tovorno vozilo v predoru Podnanos 24ur.com V predoru Podnanos je zagorelo tovorno vozilo. "Ko opazite dim in rdečo luč nemudoma ustavite in se razvrstite na levo in desno, to omogoči hitro intervencijo in upanje za morebitne ujete v predoru," svarijo pristojni. V smeri Razdrtega je cesta ponovno prevozna, proti Vrtojbi ostaja popolna zapora.

