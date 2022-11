V ZDA rojstvo dvojčkov iz 30 let starih zamrznjenih zarodkov Svet 24 V ameriški zvezni državi Tennessee sta se iz 30 let starih zarodkov rodila dvojčka. Šlo naj bi za rojstvo iz najdlje zamrznjenih zarodkov doslej, poroča britanski BBC. Deček in deklica sta se 31. oktobra rodila paru iz Oregona.





