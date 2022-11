Nova spletna goljufija o vrnitvi davka Primorski dnevnik Koprske policiste je občan obvestil o novi spletni goljufiji. Prejel je elektronsko pošto s sporočilom, da mu bodo vrnili znesek preplačanega davka. Da bi mu znesek nakazali na tekoči račun, so ga vprašali za IBAN kodo. Policisti sporočajo, da so podobne primere že obravnavali in izpostavljajo, da gre pri tovrstnih poskusih za lažna obvestila. Po posredovanju bančnih podatkov lahko goljufi iz trans ...

