Mineva 104 leto, odkar je general Rudolf Maister s svojimi borci v samostojni vojaški akciji razorožil nemško vojsko, prevzel vojaško oblast in utrdil slovensko politično oblast v Mariboru. S tem je omogočil, da so Maribor, Spodnja Štajerska in del Koroške za vedno ostali del slovenskega narodnega ozemlja. Maister je bil v dolgih letih komunizma “pozabljena osebnost”. Z državnim praznikom se tak ...