Fides: Do torka pričakujemo dogovor, sicer zaostrujemo sindikalne aktivnosti SiOL.net Glavni stavkovni odbor Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije se je v torek popoldne seznanil s potekom pogajanj z vladno stranjo. Po oceni Fidesove pogajalske skupine so pogajanja na mrtvi točki. Če do prihodnjega torka dogovor z vladno stranjo ne bo dosežen, članstvo soglasno pričakuje zaostrovanje sindikalnih aktivnosti.

