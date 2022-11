V Prešernovem gledališču Kranj bo 24. novembra ob 19.30 premiera družinske drame, nastale po avtobiografskem romanu Maruše Krese Da me je strah? v režiji Anđelke Nikolić. V romanu se je pesnica, pisateljica in novinarka Maruša Krese dotaknila zmeraj znova vznemirljive in travmatične teme druge svetovne vojne na slovenskih tleh.