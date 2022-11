Vesoljski teleskop Webb razkril podrobno sestavo ozračja eksoplaneta Primorske novice Vesoljski teleskop James Webb je dosegel še en mejnik, saj je razkril podrobno atomsko in molekulsko sestavo ozračja eksoplaneta WASP-39 b, znanega tudi kot "vroči Saturn". Pred tem so namreč teleskopi, vključno s Hubblom in Webbom, razkrili le posamezne sestavine ozračja tega planeta, zdaj pa lahko znanstveniki določijo tudi razmerja med njimi.

