Povedli so domačini iz Krškega in napovedoval se je izenačen ritem, ki so ga gostje v 9. minuti prekinili, ko so z golom Jerenca povedli za +2 (3:5). Slednji je zadel tudi v 12. minuti in poskrbel za povišanje vodstva s +3 (3:6). Zdelo se je, da se bo tekma od tega trenutka odvijala v smer zmage Mariborčanov, a so se domači uspeli zbrati in preko obramb domačega vratarja in zapravljenih žog gostov ...