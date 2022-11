Fotografska razstava Tereze Kozinc in Klavdija Slubana Dnevnik V Mali galeriji Cankarjevega doma so včeraj odprli fotografsko razstavo Tereze Kozinc in Klavdija Slubana z naslovom Bonjour le jour / Dober dan, dan. »Fotografinja in fotograf, mama in oče. Dve fotografski pisavi, ki opazujeta prihod in razcvet...

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Branko Grims

Borut Pahor

Zoran Janković

Zvonko Černač