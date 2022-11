'Primanjkljaj je tako visok, ker so prejšnje vlade vrtale luknjo v proračun' 24ur.com Koalicija Roberta Goloba je v parlamentu potrdila državna proračuna z najvišjo porabo doslej in največjim primanjkljajem, ki znaša 3,3 milijarde evrov. To pomeni, da so državljane zadolžili za dodatnih 1.3 milijarde evrov, za toliko se bo namreč zvišal primanjkljaj. Naslednje leto pa bo poraba države in njenih institucij rekordnih 16.69 milijarde evrov. Na vprašanja, kaj torej državljanom prinaša...

