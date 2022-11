Dallas kljub 42 točkam Dončića izgubil proti Bostonu 24ur.com Dallas Mavericksi so kljub novvi dobri predstavi slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki je zabeležil kar 42 točk, izgubili v TD Gardnu. S 125:112 so bili boljši Boston Celticsi, ki so s 14 zmagami in le štirimi porazi na vrhu lestvice vzhodne konference kot tudi celotne lige NBA. Dallas, ki je ob devetih zmagah doživel še osmi poraz v sezoni, je na zahodu osmi, v celotni ligi pa 14.

