V prodaji so vstopnice za AVATAR: POT VODE, 3D filmski spektakel Jamesa Camerona! Študent Avatar: Pot Vode Foto: on blitz Na voljo so vstopnice za drugi del kultnega kinematografskega spektakla AVATAR, ki je leta 2009 podrl vse rekorde in kot najbolj dobičkonosen film prehitel Titanik. Težko in več kot desetletje pričakovano nadaljevanje AVATAR: POT VODE v večja kina po Sloveniji prihaja predpremierno že 14. decembra, vstopnice pa lahko kupite na blagajnah ali spletnih straneh Cineplexx...

