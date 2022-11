Kaj se je dogajalo med polčasom v slačilnici po šokantni zmagi? Tudi jokali so. #video Sportal Na nogometnem SP v Katarju še vedno odmeva torkova senzacionalna zmaga Savdske Arabije nad favorizirano Argentino. Zelo zanimivi in viralni so postali posnetki Herva Renarda, ki je med polčasom nagovoril varovance. Nekateri so pred tekmo celo jokali.

